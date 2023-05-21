Медіа пишуть, що Зеленський нібито підтвердив втрату Бахмуту. Його прессекретар це заперечив

Новини

Reuters

Медіа пишуть, що президент України Володимир Зеленський нібито підтвердив втрату Бахмуту. Його прессекретар Сергій Никифоров це заперечив.

За словами Никифорова, питання звучало так:

— Росіяни сказали, що взяли Бахмут.

— Я думаю, ні.

«Таким чином президент заперечив взяття Бахмуту», — наголосив Никифоров.

Також у коментарі журналісту Крістоферу Міллеру команда Зеленського пояснила, що «місто втрачене» в тому сенсі, що воно повністю зруйноване.

Перед цим агентство Reuters писало, що Зеленський перед зустріччю з президентом США Джо Байденом в Японії нібито підтвердив втрату Бахмуту і заявив, що «на сьогодні Бахмут тільки в наших серцях».

20 травня «ПВК Вагнера» заявила, що повністю захопила Бахмут, Україна це заперечила. Генштаб ЗСУ вранці 21 травня заявив, що на Бахмутському напрямку росія продовжує наступати, не припиняються бої за місто Бахмут.