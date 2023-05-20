ЄС введе нові санкції проти 90 компаній, які допомагають росії обходити чинні
- Автор:
- Ліза Бровко
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Reuters / «Бабель»
В одинадцятому санкційному пакеті Європейського Союзу містяться обмеження щодо 90 компаній, які допомагають росії обходити чинні санкції.
Про це в інтервʼю ZDF повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
За її словами, Єврокомісія довела, що ці 90 компаній з усього світу постачають санкційні товари до росії з ЄС через треті країни. Вісім із цих компаній зареєстровані в Китаї, проте «це не означає, що вони мають бути китайськими», наголосила Урсула фон дер Ляєн.
«Це компанії, які частково існують на папері та мають власників різних національностей», — сказала вона.
- Одинадцятий пакет санкцій проти росії має на меті усунути санкційні лазівки. Також у ньому Єврокомісія пропонує заборонити заходити в європейські порти суднам, які намагаються обійти санкції щодо російської нафти, і покарати причетних до вивезення культурних цінностей з тимчасово окупованих територій України.
- Водночас ЄК хоче припинити експорт технологій з восьми китайських компаній, підозрюючи, що вони продають їх росії. До цього списку ввійшли й компанії Вірменії, Ірану, Узбекистану та Обʼєднаних Арабських Еміратів.
- На початку квітня український президент і глава Єврокомісії обговорили впровадження наступного, 11-го пакета санкцій проти рф. Згодом комісар ЄС із фінансових питань повідомив, що нові обмежувальні заходи вже готові. МакГіннес заявила, що Брюссель не тільки запровадить додаткові санкції проти Москви, але й намагатиметься забезпечити ефективне виконання санкцій, щоб фізичним і юридичним особам було важче їх обійти.