МКС відреагував на заяву росії про оголошення в розшук прокурора суду

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Асамблея країн-учасниць Римського статуту, який є основою для роботи Міжнародного кримінального суду, глибоко стурбована тим, що в росії оголосили в розшук прокурора МКС у Гаазі Каріма Хана, йдеться у пресрелізі організації.

Асамблея називає російське рішення «залякуванням і неприйнятною спробою підірвати мандат Міжнародного кримінального суду щодо [...] найтяжчих міжнародних злочинів».

«Ми закликаємо всі держави поважати незалежність судів і обʼєднатися проти безкарності», — пишуть у пресрелізі.