Німецький концерн Rheinmetall назвав бронетехніку, яку вироблятиме разом з «Укроборонпромом»

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Концерн «Укроборонпром» і німецька компанія Rheinmetall почнуть спільне виробництво з танків і бойових машин піхоти.

Про це в інтервʼю BILD розповів голова Rheinmetall Армін Паппергер.

Насамперед на заводі обслуговуватимуть і ремонтуватимуть бронемашини, які вже є у Сил оборони України. Також підприємство прагне якнайшвидше налагодити виробництво бронетехніки, зокрема транспортних танків Fuchs.

За словами Арміна Паппергера, першочергове завдання — покрити нагальні потреби України в обороні. Тим часом «Укроборонпром» зацікавлений виробляти сучасні танки Panther і БМП Lynx.