NBC: США та союзники планують надати Україні винищувачі F-16

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США та союзники планують надати Україні західні винищувачі F-16. Але вони необовʼязково надійдуть саме від Штатів.

Про це пише телеканал NBC із посиланням на представників адміністрації президента США.

Чиновники Білого дому кажуть, що наразі невідомо, які саме країни та коли передадуть Україні літаки. Але під час майбутнього українського контрнаступу їх ще не використовуватимуть.

Перед цим телеканал CNN писав, що президент США Джо Байден заявив лідерам країн «Великої сімки», що Штати не проти навчання українських пілотів на F-16. Там готові підтримати зусилля союзників у цьому напрямі. Навчання, найімовірніше, повністю проходитимуть у Європі. Але американські інструктори будуть присутні на них. Очікується, що навчання триватимуть кілька місяців, а розпочнуться вже «найближчими тижнями».