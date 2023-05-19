NBC: США та союзники планують надати Україні винищувачі F-16
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
США та союзники планують надати Україні західні винищувачі F-16. Але вони необовʼязково надійдуть саме від Штатів.
Про це пише телеканал NBC із посиланням на представників адміністрації президента США.
Чиновники Білого дому кажуть, що наразі невідомо, які саме країни та коли передадуть Україні літаки. Але під час майбутнього українського контрнаступу їх ще не використовуватимуть.
Перед цим телеканал CNN писав, що президент США Джо Байден заявив лідерам країн «Великої сімки», що Штати не проти навчання українських пілотів на F-16. Там готові підтримати зусилля союзників у цьому напрямі. Навчання, найімовірніше, повністю проходитимуть у Європі. Але американські інструктори будуть присутні на них. Очікується, що навчання триватимуть кілька місяців, а розпочнуться вже «найближчими тижнями».
- Нідерланди та Велика Британія планують очолити «коаліцію винищувачів», щоб Україна отримала західні літаки. В офісі британського премʼєра розповіли, що Ріші Сунак і Марк Рютте «працюватимуть над створенням міжнародної коаліції для забезпечення України бойовою авіацією, надаючи підтримку в усьому — від навчання до закупівлі літаків F-16».
- Улітку Велика Британія розпочне базову підготовку українських пілотів для управління західними літаками. Там хочуть адаптувати програму, за якою навчаються пілоти Королівських збройних сил, для пілотів з України, щоб вони могли літати на західних зразках авіації. У звіті американців ідеться, що два українські аси на симуляторах винищувачів F-16 перевершили очікування США. Там вважають, що зможуть навчити українських пілотів літати на F-16 за 4 місяці, а не за 18, як планувалося раніше.
- Україна просить у союзників багатофункціональні винищувачі західного виробництва, такі як F-15, F-16 і F-18. Партнери наразі погодилися лише тренувати українських пілотів, зокрема це пообіцяли Британія, Польща та ще три країни. Дискусії про підготовку до передачі західних літаків тривають.