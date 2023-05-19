Reuters: Україна може дозволити експорт російського аміаку за однієї умови
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Reuters
Київ може дозволити транзит російського аміаку через Україну за умови розширення «зернової угоди» — до неї мають додати більше українських портів і ширший спектр товарів.
Про це пише агентство Reuters із посиланням на анонімні джерела в українському уряді.
Росія наполягає на відновленні поставок аміаку по трубопроводу з російського Тольяті до чорноморського порту «Південний», який розрахований на перекачування до 2,5 мільйона тонн аміаку на рік. Організація Обʼєднаних Націй підтримує відновлення поставок аміаку через трубопровід. В ООН вважають, що це має допомогти глобальній продовольчій безпеці.
«Зернову угоду» 17 травня продовжили ще на два місяці. Співрозмовник Reuters зазначив, що в її тексті не згадується аміакопровід «Тольяті-Одеса» і транзит. Для цього буде потрібна додаткова угода, й Україна висуватиме певні вимоги.
«Ми говоримо наступне: якщо вона [угода] включає аміакопровід, то Україна має отримати додаткові речі, які будуть служити нашим національним інтересам. Тобто розширення географії угоди та переліку товарів [для експорту коридором]. Тоді це могло б служити інтересам нашої країни», — зазначило джерело. Які додаткові товари Україна хотіла б включити — не уточнили.
- До початку війни в Україні росія експортувала 4,4 мільйона тонн аміаку на рік — це 20% світової торгівлі морським транспортом.
- Організація Обʼєднаних Націй пропонувала відновити експорт російського аміаку трубопроводом до українського кордону, де його має купити американський товарний трейдер Trammo.
- 16 вересня 2022 року президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримає відновлення експорту російського аміаку через Україну, якщо Москва поверне Києву українських військовополонених. «Я проти поставок аміаку з рф через нашу територію. Я б робив це тільки в обмін на наших полонених. Це я пропонував ООН», — сказав президент.
- За даними Reuters, у листопаді минулого року представники росії та України зустрічалися в Обʼєднаних Арабських Еміратах, щоб обговорити можливість обміну військовополоненими та відновлення експорту російського аміаку через український трубопровід.