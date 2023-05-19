САП: Ексголова Верховного суду не впливав на процес відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Спеціальна антикорупційна прокуратура під час слідства не виявила, що колишній голова Верховного суду Всеволод Князєв або хтось із фігурантів справи про хабар впливав на процес відбору членів чи кандидатів Конкурсної комісії Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).

Таку відповідь керівник САП Олександр Клименко надіслав на запит Голови Вищої ради правосуддя Григорія Усика.

Спеціальна антикорупційна прокуратура

Однак плівки Національного антикорупційного бюро свідчать, що Всеволод Князєв та його «помічники» планували вплинути на Конкурсної комісії ВККС на фінальному етапі конкурсу.

Це викликало суспільний резонанс, оскільки постало запитання, чи пройшов попередній конкурс прозоро й без впливу.

У САП зауважують, що слідство досі триває, тому якщо зʼявиться додаткова інформація щодо впливу на ВККС, то її передадуть Вищій раді правосуддя.

Справа Всеволода Князєва

15 травня стало відомо, що Князєва спіймали на хабарі майже $3 мільйони. Хабар був повʼязаний із рішеннями на користь бізнесмена Костянтина Жеваго в справі про Полтавський гірничозбагачувальний комбінат. У Верховному суді створили «бек-офіс» під керівництвом Всеволода Князєва — адвокатське обʼєднання за гроші сприяло, щоб судді ухвалювали потрібні рішення.

Чого хотів Жеваго? У 2002 році бізнесмен придбав 40,19% акцій Полтавського гірничозбагачувального комбінату в чотирьох компаній. У 2020 році колишні акціонери хотіли через суд повернути ці акції, однак суд їм відмовив. У 2022 році Апеляційний суд усе ж визнав недійсним договір купівлі-продажу акцій комбінату. Щоб не допустити втрати акцій, на початку березня Жеваго звернувся до «бек-офісу» Верховного суду. Уже 19 квітня Верховний суд ухвалив рішення на користь Жеваго — визнав, що бізнесмен законно придбав Полтавський комбінат.