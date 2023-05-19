СБУ повідомила про підозру російському генералу — він наказав знищити «Мрію»

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Служба безпеки України повідомила про підозру російському генералу Анатолію Концевому, який наказав знищити найбільший у світі літак — український АН-225 «Мрія».

За даними слідства, Концевий служить заступником командувача повітряно-десантних військ Збройних сил рф. На початку повномасштабної війни він задіяв підрозділи спецпризначення повітряно-десантних військ і армійську авіацію, щоб штурмувати Гостомельський аеродром.

Також СБУ встановила, що російський генерал з 2019 року в росії та Білорусі організував підготовку десантників до ураження й захоплення стратегічних наземних цілей в Україні.

Анатолію Концевому загрожує до 15 років увʼязнення за посягання на територіальну цілісність України, планування і ведення війни за попередньою змовою ( ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 437 ККУ).

Анатолій Концевой