СБУ повідомила про підозру російському генералу — він наказав знищити «Мрію»
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
NurPhoto / Contributor / Getty Images
Служба безпеки України повідомила про підозру російському генералу Анатолію Концевому, який наказав знищити найбільший у світі літак — український АН-225 «Мрія».
За даними слідства, Концевий служить заступником командувача повітряно-десантних військ Збройних сил рф. На початку повномасштабної війни він задіяв підрозділи спецпризначення повітряно-десантних військ і армійську авіацію, щоб штурмувати Гостомельський аеродром.
Також СБУ встановила, що російський генерал з 2019 року в росії та Білорусі організував підготовку десантників до ураження й захоплення стратегічних наземних цілей в Україні.
Анатолію Концевому загрожує до 15 років увʼязнення за посягання на територіальну цілісність України, планування і ведення війни за попередньою змовою ( ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 437 ККУ).
- Літак Ан-225 був знищений під час ворожих обстрілів у Гостомелі. 19 березня колишній капітан літака «Мрія» Дмитро Антонов розповів, що Ан-225 можна було врятувати від ворожих обстрілів у Гостомелі, однак літак знищила безвідповідальність керівництва, в тому числі й Сергія Бичкова. Його не евакуювали, хоча була можливість. Уже 24 березня «Антонов» відкрив рахунок для збору коштів на відновлення «Мрії».
- Служба безпеки України встановила, що посадовці держпідприємства «Антонов», попри застереження державних органів, не убезпечили літак Ан-225 «Мрія» від знищення під час вторгнення росії.
- 29 березня «Укроборонпром» усунув з посади гендиректора державного підприємства «Антонов» Сергія Бичкова за підсумками службового розслідування після перевірки окремих фактів.
- 10 березня 2023 року СБУ повідомила про підозру ексдиректору «Антонова» Сергію Бичкову, начальнику безпеки Олександру Нетьосову та директору Михайлу Харченку за перешкоджання підготовці оборони аеродрому в Гостомелі. Пізніше ексдиректору «Антонова» Сергію Бичкову повідомили про ще одну підозру — через службову недбалість чиновника російські окупанти знищили літак Ан-225 «Мрія».