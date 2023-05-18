Пентагон: Пошкоджену систему Patriot вже полагодили і повністю повернули в дію

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U.S. Army

Пентагон заявляє, що пошкоджену в Україні систему ППО Patriot вже полагодили і повністю повернули в дію.

Про це 18 травня на брифінгу заявила заступниця прессекретаря Міністерства оборони США Сабріна Сінгх.