Пентагон: Пошкоджену систему Patriot вже полагодили і повністю повернули в дію
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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U.S. Army
Пентагон заявляє, що пошкоджену в Україні систему ППО Patriot вже полагодили і повністю повернули в дію.
Про це 18 травня на брифінгу заявила заступниця прессекретаря Міністерства оборони США Сабріна Сінгх.
- Уночі 16 травня росія атакувала Україну. Протиповітряна оборона збила 6 балістичних ракет «Кинджал», 9 крилатих ракет «Калібр» і 10 ракет наземного базування (С-400 або «Іскандер»).
- Після цього CNN із посиланням на американських посадовців написало, що росіяни під час нічної атаки, імовірно, пошкодили одну із систем Patriot, але не знищили її. Представники Пентагону заявляли, що пошкоджено було два компоненти батареї Patriot: генератор батареї та частину електроніки системи. Шкода була мінімальною, система залишалася працездатною протягом усієї атаки.