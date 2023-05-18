Вклинились на 700 метрів та створили плацдарм: українські військові прорвали оборону росіян на околицях Бахмуту

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Reuters

Третя штурмова бригада провела наступ на західних околицях Бахмуту і створила плацдарм для подальшого контрнаступу.

Про це бригада повідомила у Telegram 18 травня.

Ширина смуги прориву склала два кілометри, а глибина — 700 метрів.

Попередньо, у росіян щонайменше 50 загиблих і до сотні поранених, ще четверо росіян у полоні. Також Сили оборони ліквідували резерви росіян на цьому напрямку, зокрема декілька складів боєкомплектів.