Вища рада правосуддя дозволила тримати під вартою ексголову Верховного суду Всеволода Князєва

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УНІАН

Вища рада правосуддя узгодила тримання під вартою ексголови Верховного суду Всеволода Князєва, якого підозрюють в отриманні $2,7 мільйона хабаря. За відповідне рішення проголосували 14 членів ради, повідомляє «Суспільне».

За даними Центру протидії корупції, Князєв, який був присутній на засіданні, прокоментував наявність великої суми грошей в його кабінеті.

Він повідомив, що його кабінет не є режимно-секретним обʼєктом і що туди може прийти будь-хто.

«До мене на зберігання приносили гроші різні особи, навіть судді Верховного суду. У мене в кабінеті вони просто зберігались», — сказав Князєв.

Далі на Князєва чекає суд, де йому оберуть запобіжний захід.

Справа Всеволода Князєва

15 травня стало відомо, що Князєва спіймали на хабарі в майже $3 мільйони. Хабар був повʼязаний з рішеннями на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат. У Верховному суді створили «бек-офіс» під керівництвом Всеволода Князєва — адвокатське обʼєднання за гроші допомагало, щоб судді ухвалювали потрібні рішення.

У 2002 році Жеваго придбав 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату в чотирьох компаній. У 2020 році колишні акціонери хотіли через суд повернути ці акції, однак суд їм відмовив. У 2022 році Апеляційний суд все ж визнав недійсним договір купівлі-продажу акцій комбінату. Щоб не допустити втрати акцій, на початку березня Жеваго звернувся до «бек-офісу» Верховного суду. Уже 19 квітня Верховний суд ухвалив рішення на користь Жеваго — визнав, що бізнесмен законно придбав Полтавський комбінат.

16 травня Верховний суд висловив Князєву недовіру і звільнив його, пізніше Князєв отримав підозру. Вищий антикорупційний суд визнав законним затримання вже колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва та залишив його під вартою.