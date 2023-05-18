Після візиту до України спецпредставник Китаю закликав усі сторони створити умови для мирних переговорів

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В Україні з візитом побував спеціальний представник уряду Китаю Лі Хуей. Він сказав, що немає панацеї від війни, і закликав усі сторони створити умови для мирних переговорів.

Про це пише Global Times.

За словами китайського спецпредставника, КНР допоможе міжнародній спільноті сформувати «найбільший спільний знаменник для врегулювання української кризи», а також докладе зусиль, щоб «припинити бойові дії та ведення вогню і якнайшвидше відновити мир».

У Міністерстві закордонних справ Китаю зазначили, що їхня країна «завжди відігравала конструктивну роль у полегшенні гуманітарної ситуації в Україні по-своєму». Також Пекін зобовʼязався і надалі допомагати Україні «в межах можливого».

Під час свого візиту до Києва Лі Хуей зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та іншими посадовцями. Вони обговорювали двосторонні відносини та погодилися зберігати взаємоповагу та співробітництво.