Генштаб: Сили оборони за добу ліквідували понад 500 окупантів. Епіцентром боїв залишаються Бахмут і Марʼїнка
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
Минулої доби російське військо масовано атакувало Україну ракетами. Тим часом Сили оборони вели бої з ворогом на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Тривають запеклі бої за Бахмут. На цьому напрямку росіяни вели безуспішний наступ на Іванівське. Також українські військові відбили атаки в районі Марʼїнки.
На Купʼянському напрямку окупанти провалили наступ у районах Масютівки та Новоселівського. На Запоріжжі та Херсонщині вони в обороні.
Українська авіація за добу 20 разів ударила по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Вісім ударів було по зенітно-ракетних комплексах.
Ракетні війська та артилерія уразили ворожий пункт управління, шість районів зосередження живої сили, два склади боєприпасів, два склади пально-мастильних матеріалів, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, два засоби протиповітряної оборони та ще дві важливі цілі противника.
Протягом минулої доби окупанти втратили приблизно 510 осіб, два танки, вісім бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи та інше.
- Інтенсивні бої в районі Бахмуту почалися в липні 2022 року і тривають досі. На захоплення міста росія кинула найпідготовленіші частини регулярних військ і «вагнерівців», більшість артилерії окупантів зосереджена саме на цьому напрямку. У Міноборони України зазначають, що українські військові просуваються на Бахмутському напрямку в районах передмістя.
- 8 і 9 травня підрозділи 3 штурмової бригади ЗСУ відбили в росіян двокілометрову ділянку на південно-західних околицях Бахмуту. Бригада опублікувала відео штурму позицій окупантів. Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський відзначив за це бійців. За його словами, грамотна оборона дозволила виснажити «ПВК Вагнера» на цьому напрямку, через що найманців замінили гірше підготовленими підрозділами регулярних військ рф.
- 14 травня Міноборони росії заявило про загибель двох високопоставлених командирів у районі Бахмуту. Ідеться про командира 4 мотострілецької бригади полковника Вʼячеслава Макарова та заступника командира армійського корпусу з військово-політичної роботи полковника Євгенія Бровка.