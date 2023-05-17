Ексміністру енергетики Ігорю Насалику змінили підозру. Справа стосується державних збитків на 1,5 мільярда гривень

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Мусієнко Владислав / POOL / УНІАН

Державне бюро розслідувань змінило підозру колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику. Йому кваліфікують зловживання службовим становищем. Також слідчі повідомили про підозру колишньому керівнику одного з департаментів Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Про це пише пресслужба ДБР.

За даними слідства, чиновники використали свої посади, щоб підписати збиткові для держави угоди з розмитнення газу в інтересах олігарха Дмитра Фірташа на 1,5 мільярда гривень. Ігор Насалик нібито дав вказівку підлеглому укласти ці угоди. Порушуючи постанови Кабміну, посадовці «списували» комерсантам гроші за експлуатацію державного майна.

Через їхні дії бюджет України недоотримав 1 млрд 488 млн гривень за період з травня 2017 року по грудень 2020 року.