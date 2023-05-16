Нідерланди та Велика Британія планують очолити «коаліцію винищувачів» для отримання Україною західних літаків

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Reuters

Велика Британія та Нідерланди домовились сприяти створенню міжнародної коаліції з посилення протиповітряної оборони України. Зокрема, ідеться про отримання Україною західних літаків.

Про це пише The Guardian.

Відповідних домовленостей досягли премʼєри цих країн на зустрічі на полях саміту Ради Європи у Рейкʼявіку.

В офісі британського премʼєра розповіли, що Ріші Сунак і Марк Рютте «працюватимуть над створенням міжнародної коаліції для забезпечення України бойовою авіацією, надаючи підтримку в усьому — від навчання до закупівлі літаків F-16».

Крім цього, британський премʼєр Сунак заявив, що «законне місце України — в НАТО». Обидва лідери погодилися, що Україні потрібно надавати довгострокову безпекову допомогу.