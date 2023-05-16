Бельгія готова навчати українських пілотів літати на F-16
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Reuters
Бельгія готова навчати українських пілотів літати на американських винищувачах F-16. Але передати такі літаки самостійно поки що не може.
Про це пише DeMorgen.
В офісі премʼєра Александра Де Кроо заявили, що питання F-16 обговорювали на саміті в Гаазі, де президент Володимир Зеленський зустрічався із премʼєрами Бельгії та Нідерландів.
«Ми сказали, що не можемо поставити літаки, але можемо навчати пілотів», — пояснили там.
Бельгійські Повітряні сили мають досвід використання F-16 із кінця 1970-х років. Тому вони без проблем можуть навчати українських пілотів, але з передачею літаків є проблеми, оскільки всі бельгійські F-16 перебувають в експлуатації. Вони прикривають повітряний простір країн Бенілюксу та Балтії. Тому Бельгія не може просто так зняти їх з цього завдання.
- Улітку Велика Британія розпочне базову підготовку українських пілотів для управління західними літаками. Там хочуть адаптувати програму, за якою навчаються пілоти Королівських збройних сил, для пілотів з України, щоб вони могли літати на західних зразках авіації.
- Україна просить у союзників багатофункціональні винищувачі західного виробництва, такі як F-15, F-16 і F-18. Партнери наразі погодилися лише тренувати українських пілотів, зокрема це пообіцяли Британія, Польща та ще три країни. Дискусії про підготовку до передачі західних літаків тривають.
- У квітні міністр оборони Данії припускав, що союзники вирішать, чи передаватимуть Україні західні винищувачі, до цього літа.