CNN: Росія під час атаки на Київ пошкодила Patriot — але не знищила його

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U.S. Army

Під час нічної атаки на Київ 16 травня росія пошкодила систему протиповітряної оборони Patriot, але не знищила її.

Про це телеканалу CNN повідомив офіційний представник США.

За словами урядовця, США досі оцінюють збитки, щоб визначити, чи потрібно повністю згорнути систему, чи її просто відремонтують на місці.

Україна зараз має дві системи ППО Patriot. Одна від США, друга від Німеччини спільно з Нідерландами. Яка саме пошкоджена — невідомо.

Про «знищення» Patriot повідомляло російське Міністерство оборони, у Повітряних силах України відмовилися коментувати інформацію російського відомства.