СБУ повідомила про підозру підсанкційному олігарху Павлу Фуксу

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Служба безпеки України повідомила про підозру підсанкційному олігарху Павлу Фуксу. Його звинувачують у масштабних фінансових махінаціях зі стратегічними підприємствами та систематичному ухиленні від сплати податків.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Слідство встановило, що з 2018 року він незаконно заволодів активами українських компаній на понад 100 мільярдів гривень.

Холдинг Фукса підшуковував підприємства енергетичної, машинобудівної та металургійної галузей України, які мали кредити у збанкрутілих банках. Ділки за безцінь викуповували у банківських установ «кредитні зобовʼязання» цих компаній, що давало змогу втручатися в їхню діяльність. Потім активи українських заводів та інфраструктурних обʼєктів заморожували, блокували їхню діяльність чи доводили до банкрутства.

Фукс та його спільники приховували джерела фінансування оборудок та реальних «замовників». Для цього використовували понад 100 повʼязаних комерційних структур.

Таким чином зловмисники отримували надприбутки та ухилялися від сплати податків. Наприклад, лише одна з таких оборудок завдала державі збитків на майже 100 мільйонів гривень.

Фуксу та двом топменеджерам холдингу повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обовʼязкових платежів).

Правоохоронці арештували корпоративні права та рахунки 101 компанії, права вимоги за понад 1 600 викупленими кредитами, понад 240 обʼєктів нерухомості і транспортних засобів учасників схеми. Частину арештованих активів уже передано в управління Агентству з розшуку і управління незаконними активами (АРМА).