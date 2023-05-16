Каннський кінофестиваль відкриває фільм із Джонні Деппом. Там покажуть і стрічки про Україну
- Автор:
- Ліза Бровко
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Шістнадцятого травня відкривається Каннський кінофестиваль, де першою покажуть драму «Жанна дю Баррі» з Джонні Деппом. Актор уперше повертається на червону доріжку після скандального розлучення з Ембер Герд.
Про це пише AFP.
Джонні Депп зіграє короля Людовика XV, який правив у XVІІІ столітті й закохався в повію. Директор фестивалю Тьєррі Фремо запевнив, що його «не цікавить» суд над Деппом (він його, до речі, виграв), і додав: «Мене цікавить Депп-актор».
Програма 76-го Каннського кінофестивалю складається з нових робіт відомих режисерів, зокрема, Віма Вендерса, Мартіна Скорсезе, Веса Андерсона, Тодда Гейнса, Хірокадзу Корееда та інших. Їхні стрічки братимуть участь і в конкурсі, і будуть показані поза ним.
У програму також увійшли дві стрічки про Україну: документальний фільм польського режисера Мачека Хамели «Звідки куди» та українсько-польська короткометражка Анастасії Солоневич та Даміана Коцюра «Як це було».
До того ж цьогорічні Канни поставлять власний рекорд за кількістю представлених фільмів, які режисували жінки. Серед них «Анатомія парашута» Жюстін Тріє, «Химер» Аліче Рорвахер, «Минулого літа» Катрін Брейї тощо. Раніше кінофестиваль регулярно критикували за нерівноправну представленість фільмів щодо режисури жінок.
- Каннський кінофестиваль — це міжнародний кінофестиваль, який щороку проводять у французькому місті Канни. Він вважається однією з найпрестижніших подій у світі кіно.
- На минулорічному фестивалі українська драма «Чому я живий» здобула перемогу в номінації Best Feature Film Director (найкращий режисер повнометражного фільму).
- У червні 2022 Джонні Депп виграв справу проти своєї колишньої дружини Ембер Герд, яка звинувачувала його в домашньому насильстві. Через ці звинувачення кінокомпанії не пропонували актору співпрацю, а його гонорари зменшилися в десятки разів.