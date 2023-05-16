Каннський кінофестиваль відкриває фільм із Джонні Деппом. Там покажуть і стрічки про Україну

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Шістнадцятого травня відкривається Каннський кінофестиваль, де першою покажуть драму «Жанна дю Баррі» з Джонні Деппом. Актор уперше повертається на червону доріжку після скандального розлучення з Ембер Герд.

Про це пише AFP.

Джонні Депп зіграє короля Людовика XV, який правив у XVІІІ столітті й закохався в повію. Директор фестивалю Тьєррі Фремо запевнив, що його «не цікавить» суд над Деппом (він його, до речі, виграв), і додав: «Мене цікавить Депп-актор».

Програма 76-го Каннського кінофестивалю складається з нових робіт відомих режисерів, зокрема, Віма Вендерса, Мартіна Скорсезе, Веса Андерсона, Тодда Гейнса, Хірокадзу Корееда та інших. Їхні стрічки братимуть участь і в конкурсі, і будуть показані поза ним.

У програму також увійшли дві стрічки про Україну: документальний фільм польського режисера Мачека Хамели «Звідки куди» та українсько-польська короткометражка Анастасії Солоневич та Даміана Коцюра «Як це було».

До того ж цьогорічні Канни поставлять власний рекорд за кількістю представлених фільмів, які режисували жінки. Серед них «Анатомія парашута» Жюстін Тріє, «Химер» Аліче Рорвахер, «Минулого літа» Катрін Брейї тощо. Раніше кінофестиваль регулярно критикували за нерівноправну представленість фільмів щодо режисури жінок.