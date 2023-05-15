Обстріл аеродрому на Кіровоградщині: Апеляційний суд залишив ексрозвідника Романа Червінського під вартою

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Суспільне

Апеляційний суд вирішив залишити ексрозвідника Романа Червінського під вартою. Засідання провели в закритому режимі.

Про це повідомляє «Суспільне»

Через два тижні сторона захисту планує подати клопотання про зміну запобіжного заходу.

Справа стосується невдалого викрадення російського літака, яке, за даними слідства, призвело до ракетної атаки росії по аеродрому «Канатове» на Кіровоградщині в липні 2022 року. План полягав у тому, що завербований російський пілот залетить в Україну, де його зустрінуть українці, допоможуть йому заховатися і заплатять.

За два дні після спроби викрадення літака ФСБ росії заявила, що нібито зірвала операцію української воєнної розвідки. Пропагандистські російські медіа звинуватили журналіста проєкту Bellingcat Христо Грозева в участі в операції.

Грозев у коментарі «Радіо Свобода» заперечив свою участь у будь-яких операціях спецслужб. За його словами, команда Bellingcat знімала документальний фільм-розслідування про те, як ФСБ та українські спецслужби багато років ведуть гру, намагаючись обдурити одна одну.

У своєму Twitter Грозев додав, що його участь у цій операції зводилася до того, що він документував події для свого фільму. Розслідувач назвав спецоперацію, яку росія намагалася представити як своє досягнення, «серйозною помилкою ФСБ», адже спецслужба розкрила особи десятків офіцерів контррозвідки, їхні методи роботи та інші секретні дані.