Росіяни вдарили ракетами по лікарні в Авдіївці. Є загиблі
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- Ліза Бровко
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Telegram / Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА)
Російські окупанти вдарили ракетами по Авдіївці 15 травня — вони поцілили в місцеву лікарню. Від обстрілу загинули чотири людини.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Через російський обстріл будівля лікарні зруйнована: сходові майдайнчики знищені, вікна вибиті, дах пошкоджений, а приміщення завалені цеглою.
Павло Кириленко закликав людей евакуюватися з Донеччини.
- Росіяни також постійно обстрілюють деокуповану частину Херсонщини. Там за добу загинули шість людей, ще троє дістали поранення.
- Нещодавно стало відомо, що з Авдіївки найближчим часом евакуюють усіх цивільних. Про це сказав начальник Обʼєднаного центру Сил оборони Таврійського напрямку Сергій Телятицький. Перед цим з Авдіївки вирішили евакуювати всіх комунальників.