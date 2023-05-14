Закордонні візити Зеленського присвячені створенню коаліції партнерів, які передадуть Україні західні винищувачі

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Президент Володимир Зеленський заявив, що його закордонні візити, серед іншого, присвячені створенню коаліції країн-партнерів, у межах якої Україні будуть надані винищувачі західного зразка.

Про це він заявив під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами переговорів із канцлером Німеччини Олафом.

«Ми зараз працюємо над створенням коаліції винищувачів, і частково мої візити до столиць Європи спрямовані саме на це. Я думаю, що в нас буде успіх», — сказав президент, відповідаючи на запитання журналістів. Він додав, що обговорить питання винищувачів з Олафом Шольцом і звертатиметься до німецької сторони, щоб вона підтримала Україну.

Зі свого боку Шольц зазначив, що німецька підтримка спрямована на посилення спроможностей України захищати свої території, щоб змусити росію відступити.