Комітет парламенту Швейцарії рекомендує помʼякшити правила реекспорту зброї
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Комітет із політики безпеки парламенту Швейцарії ухвалив дві пропозиції про спрощення правил реекспорту швейцарської зброї.
Про це повідомляє Swiss Info.
У Швейцарії є закон про військову техніку. Він унеможливлює реекспорт військової техніки швейцарського виробництва до країн, залучених у війну. Однак 12 травня комітет схвалив дві пропозиції.
Одна спрямована на зняття «деяких обмежень» на експорт військової техніки «у виняткових обставинах і якщо це необхідно для забезпечення національної безпеки».
Друга пропозиція може також дозволити постачати зброю до країн, «які віддані нашим цінностям і мають такий самий експортний контроль, як і Швейцарія».
Покупці могли б реекспортувати швейцарське озброєння за 5 років за певних умов. Реекспорт у країни, які грубо порушують права людини або становлять небезпеку для цивільного населення, заборонено. Це дозволило б реекспортувати зброю швейцарського виробництва в Україну, але не в росію.
У червні ці пропозиції передадуть на розгляд до парламенту. Однак будь-які зміни набудуть чинності не раніше березня 2024 року.
- Нейтралітет Швейцарії є одним із головних принципів зовнішньої політики країни, який проголошує, що вона не має права брати участь у збройних чи політичних конфліктах між іншими державами. 8 березня 2023 року Швейцарія остаточно не підтримала реекспорт боєприпасів в Україну, а потім на рік відклала розгляд змін до правил щодо реекспорту зброї.
- Потім стало відомо, що Швейцарія знищить 60 справних ЗРК Rapier, які цілком могли передати Україні.
- У лютому 2023 року в українських прифронтових містах Часів Яр і Авдіївка помітили бронеавтомобілі типу Eagle I виробництва швейцарської компанії Mowag, але як вони тут опинились — невідомо.
- У квітні Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та США направили владі Швейцарії лист із закликом вжити додаткових заходів, щоб посилити міжнародні санкції проти росії.