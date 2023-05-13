Комітет парламенту Швейцарії рекомендує помʼякшити правила реекспорту зброї

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Комітет із політики безпеки парламенту Швейцарії ухвалив дві пропозиції про спрощення правил реекспорту швейцарської зброї.

Про це повідомляє Swiss Info.

У Швейцарії є закон про військову техніку. Він унеможливлює реекспорт військової техніки швейцарського виробництва до країн, залучених у війну. Однак 12 травня комітет схвалив дві пропозиції.

Одна спрямована на зняття «деяких обмежень» на експорт військової техніки «у виняткових обставинах і якщо це необхідно для забезпечення національної безпеки».

Друга пропозиція може також дозволити постачати зброю до країн, «які віддані нашим цінностям і мають такий самий експортний контроль, як і Швейцарія».

Покупці могли б реекспортувати швейцарське озброєння за 5 років за певних умов. Реекспорт у країни, які грубо порушують права людини або становлять небезпеку для цивільного населення, заборонено. Це дозволило б реекспортувати зброю швейцарського виробництва в Україну, але не в росію.

У червні ці пропозиції передадуть на розгляд до парламенту. Однак будь-які зміни набудуть чинності не раніше березня 2024 року.