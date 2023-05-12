Зеленський ввів нові санкції проти росіян та їхніх компаній. Також під обмеження потрапив екснардеп Деркач

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Reuters / «Бабель»

Президент Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти росії. Під обмеження потрапили понад 200 компаній і 37 людей.

Про це йдеться в указі президента № 279/2023.

«Своїм указом наклав обмежувальні заходи на власність російських компаній в Україні та на власність повʼязаних із ними українських економічних субʼєктів. Під їхнім контролем іноді були навіть обʼєкти критичної інфраструктури та ключові стратегічні підприємства», — зазначив Зеленський.

За його словами, санкції ввели проти компаній, повʼязаних із Медведчуком та іншими підсанкційними особами, засновників, керівників, бенефіціарів проросійських компаній, що володіють значними активами на території України.

Також під санкції потрапив колишній проросійський нардеп Андрій Деркач, якого звинуватили в держзраді.