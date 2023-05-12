ООН: У Малі армія та «іноземні військові» під час операції в березні 2022 року стратили щонайменше 500 людей. У країні діє «ПВК Вагнера»

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Армія Малі та «іноземні військові» у березні 2022 року провели операцію, під час якої стратили щонайменше 500 людей. Більшість із них були вбиті без суду й слідства. Тим часом у країні активно діють найманці «ПВК Вагнера», які допомагають місцевій владі.

Про це йдеться у звіті Управління верховного комісара ООН із прав людини.

Там розповіли, що в березні 2022 року влада Малі провела пʼятиденну воєнну операцію в місті Мура в центральній частині країни. Влада називала її антитерористичною, проти угруповань, повʼязаних із «Аль-Каїдою».

Операція розпочалася вдень 27 березня. Над містом пролетів гелікоптер і відкрив вогонь по людях. Потім ще чотири гелікоптери приземлилися й привезли військових. Вони загнали людей у центр міста і відкрили вогонь по всіх, хто намагався втекти. Деякі бойовики відкривали вогонь у відповідь. Під час цих подій загинули щонайменше 20 цивільних та понад десяток бойовиків.

Але потім протягом чотирьох днів військові вбили щонайменше 500 людей без суду й слідства.

Свідки розповіли, що бачили «озброєних білих чоловіків», які розмовляли невідомою мовою, діяли разом із малійськими силами й іноді, мабуть, керували операціями.

Наступного дня після штурму солдати почали ходити по домівках у пошуках «терористів», мабуть, відбираючи і страчуючи людей з довгими бородами, людей у штанах до щиколоток або тих, у кого на плечах були сліди, що інтерпретувалося як знак того, що вони зазвичай носили зброю і навіть тих, хто просто виявляв ознаки страху.

Також щонайменше 58 жінок та дівчат зґвалтували. Десятки людей затримали й піддали тортурам.

Влада Малі оголосила про початок розслідування невдовзі після того, як стався напад, понад рік тому. Але в очікуванні остаточних результатів розслідування влада продовжує заперечувати порушення з боку своєї армії.