Meta розпочинає тестувати штучний інтелект для створення реклами

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Материнська компанія Facebook Meta заявила, що розпочне тестувати рекламні інструменти на основі штучного інтелекту.

Про це пише Reuters.

Вибрану групу рекламодавців запросять поекспериментувати з інструментами ШІ на «тестовому майданчику», який компанія називає AI Sandbox. Кількість рекламодавців, які братимуть участь у тестуванні, у Meta не уточнили, але зазначили, що їх буде небагато. У липні компанія планує розширити кількість учасників випробування, а пізніше інтегрувати деякі функції для всіх користувачів.