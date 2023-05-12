Bloomberg: ЄС планує заборонити поставки російської нафти до Німеччини та Польщі через нафтопровід «Дружба»

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У Європейському Союзі планують оформити заборону на поставки російської нафти до Німеччини та Польщі через нафтопровід «Дружба». Раніше вони мали винятки на поставки.

Про це пише Bloomberg.

Такий крок був би переважно символічним, оскільки Польща та Німеччина раніше зобовʼязалися скоротити закупівлі російської нафти та вже повністю припинили отримувати її через нафтопровід «Дружба».

Водночас це рішення ЄС змусить кілька нафтопереробних заводів перебудовувати свою логістику на альтернативні сорти нафти.

Винятки на поставки нафту через «Дружбу» для Угорщини, Словаччини та Чехії збережуться.

Німеччина та Польща у 2022 році в середньому купували близько 480 тисяч барелів російської нафти на добу. Інші три країни отримували 290 тисяч барелів, але у 2023 році цей обсяг почав падати.