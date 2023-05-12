Україна отримала від Світового банку $132 мільйони. Гроші підуть на сільське господарство

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Україна отримала фінансування від Світового банку в розмірі $132 мільйони. Про це Міністерство фінансів повідомило 12 травня.

Кредитні кошти надійшли до державного бюджету. Гроші дозволять і надалі підтримувати фінансову стабільність України та відшкодувати видатки, зокрема в сільськогосподарському секторі — для покращення ситуації у харчовій промисловості та продовольчої безпеки.