Глядачі «Євробачення-2023» проголосували за фіналістів другого півфіналу. Хто вони?

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Сьогодні відбувся другий півфінал пісенного конкурсу «Євробачення-2023». Цього разу за місце у фіналі змагалися 16 країн. Десять з них представлять свою країну у гранд-фіналі. Ось результати голосування глядачів:

Албанія (Albina & Familja Kelmendi, Duje);

Кіпр (Andrew Lambrou, Break a Broken Heart);

Естонія (Alika, Bridges);

Бельгія (Gustaph, Because of You);

Австрія (Teya & Salena, Who the Hell is Edgar?);

Литва (Monika Linkytė, Stay);

Польща (Blanka, Solo);

Австралія (Voyager, Promise);

Вірменія (Brunette, Future Lover);

Словенія (Joker Out, Carpe diem).

Гранд-фінал «Євробачення» пройде 13 травня. Там виступить Україна — минулорічна фіналістка — і «велика пʼятірка» — Франція, Велика Британія, Німеччина, Іспанія та Італія.