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Глядачі «Євробачення-2023» проголосували за фіналістів другого півфіналу. Хто вони?

Автор:
Ліза Бровко
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Сьогодні відбувся другий півфінал пісенного конкурсу «Євробачення-2023». Цього разу за місце у фіналі змагалися 16 країн. Десять з них представлять свою країну у гранд-фіналі. Ось результати голосування глядачів:

Гранд-фінал «Євробачення» пройде 13 травня. Там виступить Україна — минулорічна фіналістка — і «велика пʼятірка» — Франція, Велика Британія, Німеччина, Іспанія та Італія.