Adidas продасть усі товари Yeezy. Частину виручки компанія пожертвує постраждалим від слів Каньє Веста
- Автор:
- Ліза Бровко
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Jeremy Moeller / Contributor
Компанія Adidas планує продати «мільйони пар» взуття колекції Yeezy, які вона створила в партнерстві з Каньє Вестом (нині Adidas розірвала з репером контракти через його антисемітські висловлювання). Частина виручки піде на благодійність.
Про це пише The Wall Street Journal.
На складах компанії зберігається взуття Yeezy на близько $1,3 мільярда. Очільник Adidas Бйорн Гульден сказав, що він разом із командою місяцями обмірковували, що робити з мільйонами пар, навіть думали знищити їх.
Утім, вирішили-таки спробувати продати всі пари Yeezy і потім пожертвувати частину виручених коштів організаціям, які репрезентують людей, що постраждали від висловлювань Веста. Іншу частину грошей отримає сам репер.
- Раніше Adidas заявляла, що припинила виробництво лінійки продуктів Yeezy і не платитиме Весту та його компаніям.
- Під час тижня моди в Парижі Каньє Вест одягнув футболку з написом white lives matter («Білі життя важливі»). Антидифамаційна ліга назвала цю фразу «мовою ненависті» і приписала її прихильникам переваги білої раси, ті почали використовувати її в 2015 році у відповідь на рух Black Lives Matter.
- Після цього репер Diddy розкритикував Веста та закликав людей «не бавитися» з такими слоганами, а також не купувати такі футболки. На що Вест відповів: «Я використовую вас як приклад, щоб показати єврейському народу, який наказав вам подзвонити мені, що ніхто не може погрожувати мені чи впливати на мене».
- Соцмережі Twitter та Instagram заблокували акаунти Каньє Веста через антисемітські висловлювання.