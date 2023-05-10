Британський хакер визнав себе винним у масштабному зломі Twitter-акаунтів у 2020 році
- Автор:
- Анна Холоднова
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SOPA Images / Getty Images
Громадянин Великої Британії Джозеф ОʼКоннор визнав себе винним у справі про найбільший злом акаунтів у Twitter у 2020 році — ідеться про 130 облікових записів, зокрема про сторінки Ілона Маска, Барака Обами і репера Каньє Веста.
Про це пише The Verge.
У 2020 році ОʼКоннор відомий під ніком PlugwalkJoe разом зі змовниками отримав доступ до адміністративних інструментів Twitter. У липні 2020 року зі зламаних акаунтів знаменітостей вони написали серію твітів із проханням перерахувати криптовалюту на конкретний біткоїн-гаманець, щоб отримати взамін подвійну суму грошей. Це дозволило зловмисникам заробити майже $120 тисяч.
Також PlugwalkJoe заволодів обліковим записом зірки TikTok Аддісон Рей. Тоді імʼя акаунта Рей у TikTok змінилося на joeandzak1, а в описі було написано plugwalkjoe zak n crippin.
За даними Міністерства юстиції США, у 2019 PlugwalkJoe з командою зазіхали на обліковий запис Белли Торн у Snapchat і погрожували оприлюднити приватні зображення. Торн публічно подякувала ФБР за арешт О’Коннора.
Окрему справу розглядають у Південному окрузі Нью-Йорка. Там ОʼКоннора та змовників звинувачують у неправомірному доступі до номеру телефону. Це призвело до крадіжки криптовалюти на суму $794 тисячі.
- 15 липня 2021 року хакери зламали Twitter-акаунти засновників компаній Microsoft, Tesla й Apple, а також колишнього президента США Барака Обами, кандидата у президенти Джо Байдена та багато інших. Шахраї залишили в цих акаунтах схожі твіти із закликом надсилати біткоїни на певні гаманці та обіцяли повернути криптовалюту в подвійному розмірі.
- Згідно з відкритими платформами перевірки біткоїн-гаманців, користувачі Twitter встигли перевести хакерам трохи понад $100 тисяч. Twitter тимчасово заблокувала зламані хакерами акаунти, а ФБР почало розслідування.
- Через хакерську атаку Twitter тимчасово заблокувала всі акаунти, паролі до яких змінювалися або намагалися змінити протягом останніх 30 днів.
- Лідером злочинного угрупування називали 18-річного Грема Кларка, якого 17 березня 2021 року засудили до трьох років вʼязниці з подальшим трирічним випробувальним терміном. Також йому заборонили користуватися компʼютером без дозволу влади. За порушення зобовʼязань йому загрожує до 10 років вʼязниці.
- У липні 2021 року іспанська поліція заарештувала 22-річного громадянина Великої Британії Джозефа ОʼКоннора у справі про масштабний злом акаунтів у Twitter у 2020 році.