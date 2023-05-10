У Twitter зʼявляться функція дзвінків і відеочат
- Автор:
- Софія Телішевська
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Leon Neal / Staff
Виконавчий директор Twitter Ілон Маск розповів про нові функції, які незабаром зʼявляться у соцмережі — відеочат і дзвінки, повідомляє Reuters.
Минулого року компанія оголосила про план Twitter 2.0 The Everything App, який, за словами Маска, матиме зашифровані прямі повідомлення, довгі твіти та можливість проводити платежі.
«Незабаром зʼявляться голосовий і відеочат з будь-ким на цій платформі, щоб ви могли спілкуватися з людьми в будь-якій точці світу, не повідомляючи їм свій номер телефону», — заявив Маск.
Зазначається, що функція дзвінків у Twitter приведе платформу мікроблогів у відповідність до соціальних мереж Meta — Facebook та Instagram, які мають подібні функції.
Маск сказав, що віднині у Twitter буде доступна версія зашифрованих прямих повідомлень.
- 13 квітня Ілон Маск заявив, що користувачі Twitter зможуть пропонувати своїм читачам передплату на контент, зокрема на довгі тексти та багатогодинні відео. Щодо синіх галочок, які дозволяють писати довгі твіти та монетизувати контент, їхня безкоштовна версія почала зникати 20 квітня. Позначки верифікованих акаунтів залишаються лише у користувачів, які заплатили за це.