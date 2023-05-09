Суд присяжних визнав Дональда Трампа винним у сексуальному насильстві
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
Суд присяжних у США визнав Дональда Трампа винним у сексуальному насильстві щодо колумністки Елізабет Джин Керол.
Про це пише CNN.
Присяжні визнали, що Трамп дійсно зґвалтував жінку в роздягальні універмагу на Манхеттені в 1996 році. Тепер політик має виплатити Керол $2 мільйони компенсації за побої.
До того ж Дональда Трампа визнали винним у наклепі, коли він заперечував цей інцидент — за це присудили ще $3 мільйони компенсації на користь Елізабет Джин Керол.
«Я абсолютно не маю поняття, хто ця жінка. Цей вердикт ганьба — продовження найбільшого полювання на відьм усіх часів!» — так Трамп відреагував на вирок.
Дональда Трампа не увʼязнили, оскільки строк давності справи давно сплив, а також сплив і термін подачі цивільних позовів. Однак у 2022 році в Нью-Йорку ухвалили закон, який дозволив жертвам насильства упродовж року подати позови про сексуальні домагання незалежно від того, коли вони сталися.
- 25 квітня проти колишнього президента США Дональда Трампа подали позов, у якому його звинувачували у спробі зґвалтування. Елізабет Джин Керол стверджувала, що їй вдалося відбитися і втекти. Тоді вона не хотіла звертатися в поліцію, тому що «була шокована і не хотіла думати про себе як про жертву зґвалтування». Дві подруги Керол підтвердили, що жінка розповіла їм про цей інцидент протягом кількох днів після нього, а Трамп неодноразово відхиляв усі звинувачення.
- 4 квітня Дональду Трампу офіційно висунули звинувачення у фальсифікації ділових документів з метою приховати компромат і незаконну діяльність. Після цього його звільнили з-під формального арешту.