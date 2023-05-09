Австралія вакцинує коал від хламідіозу. Так учені хочуть врятувати тварин від вимирання

Новини

Ben Birchall / PA Images via Getty Images

В Австралії вчені вакцинують диких коал від хламідіозу під час масштабного польового випробування в Новому Південному Уельсі. Вони хочуть перевірити, чи допоможе вакцина вберегти тварин від безпліддя та вимирання.

Про це пише Associated Press.

Хламідіоз поширений серед коал, через що вони втрачають здатність шукати їжу, тікати від хижаків, стають безплідними й навіть помирають. У 2008 році 10% досліджених тварин були інфіковані хламідіями. Нині цей показник становить 80%.

Австралійські вчені намагаються зрозуміти вплив вакцинації на популяцію диких коал, щоб «оцінити, який відсоток тварин нам потрібно вакцинувати, аби істотно зменшити захворюваність», каже мікробіолог з Університету Саншайн-Кост Семюель Філліпс.

Коал обережно відловлюють, вводять анестезію та інʼєкції вакцини, а потім наглядають за ними протягом доби, щоб підтвердити відсутність несподіваних побічних ефектів. Вакцинованим коалам роблять рожеву позначку на спині, аби їх не спіймали двічі. Очікується, що випробування триватиме три місяці і тоді будуть оприлюднені результати.