Перед президентськими виборами Реджеп Ердоган пообіцяв підняти на 45% зарплати держслужбовцям
- Автор:
- Ліза Бровко
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Reuters / «Бабель»
Президент Туреччини Реджеп Ердоган оголосив про підвищення зарплат держслужбовцям на 45% — за пʼять днів у країні пройдуть президентські вибори.
Про це пише пресслужба Ердогана.
Відтак мінімальна зарплата державних службовців становитиме близько $770. Загалом турецька влада планує підвищити заробітні плати 700 тисячам держслужбовців у 2023—2024 роках.
Також президент Туреччини заявив, що збирається збільшити на 70% оплату понаднормової роботи, на 8% більше платити тим, хто працює вночі, і додати 10% для забезпечення ветеранів.
- Вибори в Туреччині заплановані на 14 травня. За результатами попередніх соцопитувань Ердоган може перемогти в першому турі виборів, але не набрати понад 50%. У другому ж турі він поступається всім опозиційним кандидатам. 6 березня опозиція визначилася з єдиним кандидатом — 74-річним політиком Кемалем Кілічдароглу. Після цього рейтинги опозиції одразу поповзли вгору, а рейтинги влади почали падати. Пізніше турецький президент Ердоган пообіцяв туркам безкоштовний газ і заявив про початок надходження газу з родовищ Чорного моря.
- Також Реджеп Ердоган підвищив імпортне мито на зернові з нуля до 130%, щоб сповільнити річну інфляцію, яка, за даними місцевого видання Daily Sabbah, сягнула 50,5%.
- Опозиційний блок із шести партій обіцяє згорнути величезну кількість реформ Ердогана. Там хочуть повернутися до парламентської демократії, а також відновити незалежність Центрального банку. Вибори, що заплановані на 14 травня, стануть одними з найважчих для Ердогана та його партії, які перебувають при владі від 2003 року.