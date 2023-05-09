Польські правоохоронці розслідують махінації з українським зерном

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Прокуратура Жешува розслідує махінації з українським зерном у Польщі. За два тижні вже встановили десятки компаній та виявили кілька тисяч тонн зерна, яке привезли з України та продали, приховуючи його походження і кінцеве призначення.

Про це пише Rzeczpospolita.

Державна податкова адміністрація ініціювала митні та податкові перевірки щодо імпортерів так званого технічного зерна з України. Вони підтвердили порушення.

Слідство встановило, що імпортоване до Польщі українське технічне зерно майже не проходило прикордонний контроль — одразу після вʼїзду в Польщу його продавали. Через махінації постраждали відомі польські виробники борошна.

Технічним називають зерно, що призначене для промислової переробки на інші продукти (спирт, крохмаль, медичні препарати тощо).

«Ми зараз ведемо сім спільних проваджень. Загалом ідеться про кілька тонн зерна, встановлено кілька десятків субʼєктів. Це компанії, які імпортували товари до Польщі, а також ті, що потім ними торгували», — розповіла речниця прокуратури в Жешуві Ганна Бернат-Ложанська.

Міністерство фінансів підтвердило, що почалися перші 16 перевірок імпорту зерна та пʼять розслідувань за підозрою у шахрайстві.