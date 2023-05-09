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ВАКС конфіскував частину активів колаборанта Володимира Сальдо

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Малолєтка Євген / УНІАН

Вищий антикорупційний суд 9 травня частково конфіскував активи херсонського колаборанта Володимира Сальдо в Україні.

Про це повідомили у Transparency International Ukraine.

Позов до колишнього мера Херсону подавало Міністерство юстиції. Суд погодився з Мінʼюстом у частині конфіскації активів, а саме:

Міністерство юстиції також просило стягнути в дохід держави активи таких компаній:

Але Мінʼюсту поки що не вдалось довести звʼязок між цими активами, які належать доньці Сальдо, його партнеру і самому колаборанту. Рішення суду можна оскаржити протягом 5 днів з дня його проголошення.