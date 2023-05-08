Компанія Virgin Galactic відправить до космосу свій екіпаж. Так вона готується до початку космічного туризму
- Автор:
- Ліза Бровко
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Virgin Galactic / Twitter
Компанія космічного туризму Virgin Galactic заявила, що відправить чотирьох осіб у космос наприкінці травня. Це станеться після трирічної перерви з моменту її першого і єдиного польоту з екіпажем у липні 2021 року.
Про це пише TechCrunch.
Учасники нової місії перевірять систему космічного польоту та випробують «досвід астронавта» перед офіційним початком туристичних польотів у червні.
Компанія сподівається здійснювати 400 польотів на рік з оновленою лінійкою «материнських кораблів». Саме така кількість польотів потрібна, щоб космічний туризм з вартістю квитка у $425 тисяч почав давати прибуток.
Virgin Galactic протягом трьох років модернізовувала «материнський корабель» VMS Eve та космічне судно VSS Unity. Останнього прикріплюють до «материнського», який скидає його на висоті близько 15 тисяч метрів. Потім VSS Unity має піднятися на висоту приблизно 86 кілометрів над Землею.
- Virgin Galactic — перша у світі публічна компанія в галузі космічного туризму, заснована британським мільярдером Річардом Бренсоном.
- 11 липня 2021 року Річард Бренсон здійснив успішний політ до кордону космосу. Це був перший туристичний політ на космічному кораблі SpaceShipTwo Unity, який створила Virgin Galactic. Після цього компанія відкрила лімітований продаж квитків на туристичні польоти, але в жовтні 2021 року в ракетоплані Unity і літаку-носії виявили недоліки, тому польоти перенесли на 2022 рік.