В Україні розпочалася реєстрація на вступ до магістратури
- Автор:
- Ліза Бровко
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Unsplash / Christin Hume
Міністерство освіти і науки України повідомило, що розпочалася реєстрація на вступ до магістратури.
Щоб зареєструватися на вступні іспити, потрібно зібрати скановані копії чи фотокопії реєстраційних документів (перелік тут) і відправити їх на електронну адресу приймальної комісії.
Потім вступнику надішлють скановану копію екзаменаційного листка на вказану в заяві-анкеті електронну пошту. Оригінал зберігатимуть у приймальній комісії.
Усі учасники іспитів до магістратури також матимуть інформаційну сторінку «Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури». Зайти туди можна буде за номером екзаменаційного листка та його РIN-кодом.
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