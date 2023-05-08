Україна пішла назустріч польським перевізникам, щоб розблокувати пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ»
- Автор:
- Ліза Бровко
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Україна тимчасово не вимагатиме в польських перевізників дозволу на перевезення до України товарів з будь-якої країни Євросоюзу. Так вона задовольнила головну претензію польського страйку на найбільшому пункті пропуску «Ягодин — Дорогуськ».
Про це пише Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.
До того ж поляків з 8 травня не штрафуватимуть за недотримання екологічних стандартів транспортних засобів.
«Від початку цього року Укртрансбезпека склала лише чотири такі постанови [за відсутність дозволів] на польських перевізників», — наголосив віцепремʼєр із відновлення Олександр Кубраков.
Він зазначив, що перевезення до України з третіх країн ЄС не стосуються угоди між Києвом та Брюсселем про вантажні перевезення, і вони не двосторонні, тому потребують наявності дозволів.
Українське відомство надіслало лист до Єврокомісії, щоб та розʼяснила ситуацію.
- 5 травня Україна закликала Польщу розблокувати пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ», бо вважає страйк польських перевізників «штучним». Ті вимагають повернути дозволи на міжнародні вантажні перевезення для українських перевізників, які їдуть до Польщі, а також хочуть, щоб до українців застосовували екологічну норму EURO4, як і до поляків в Україні.
- Цей пропускний пункт забезпечує приблизно 40% вантажопотоку до Польщі. 8 травня там запрацювала електронна черга для перетину кордону. Поки що «єЧергою» можуть користуватися лише водії вантажівок з ліцензією на міжнародні перевезення вантажу.