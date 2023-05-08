В Ірані двох чоловіків стратили за богохульство

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Flickr / Mohsen Taleb

В Ірані повісили двох чоловіків, засуджених до смертної кари за богохульство.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на іранський сайт судових новин Mizan.

Юсефа Мехрдада і Садроллу Фазелі Заре стратили за богохульство, образу ісламу, пророка та інших святинь. Коли саме їх повісили, не уточнюють

За даними Mizan, засуджені керували десятками антирелігійних сайтів, присвячених «ненависті до ісламу, пропаганді атеїзму та образам святинь».

В ООН шиїтський мусульманський Іран закликали припинити переслідувати та утискати релігійні меншини, зокрема християн і атеїстів.