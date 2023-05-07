Суд у Берліні частково скасував і заборону на російські прапори під час заходів 8 і 9 травня

Новини

Євгенія Кожебаткіна

Суд у Берліні частково скасував і заборону на російські прапори під час заходів у місті 8 і 9 травня. Раніше суд скасував таку заборону на українські прапори.

Про це пише поліція Берліну.

Там зазначили, що оскаржать це рішення суду.

Суд дозволив демонструвати російські прапори лише 9 травня біля радянського військового меморіалу в районі Тіргартен.