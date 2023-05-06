У Києві рівень води в Дніпрі знову зростає. Деякі території досі затоплені
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images
У Києві зростає рівень водопілля на річці Дніпро — вода піднялася на пʼять сантиментів за добу.
Про це пише Київська міська військова адміністрація.
Біля моста «Дніпро» вода на рівні 9 308 сантиментрів. Динаміка водопілля в Києві залежить від роботи Київської та Канівської гідроелектростанцій.
Наразі аварійних підтоплень у столиці немає, однак затопленими на близько 50 сантиментрів залишаються заплавні території — острови в парку «Муромець», «Гідропарк», Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків.
- У квітні в низці річок України фіксують сезонне підвищення рівня води, яке призвело до підтоплень у кількох областях, зокрема вода зайшла в житлові будинки. Через це оголошували найвищий (червоний) рівень небезпеки.
- 2 травня затоплення спостерігались уздовж Дніпра в шести областях і в Києві. Того дня продовжив підніматися рівень води в річці Десна на Чернігівщині.