З Авдіївки найближчим часом евакуюють всіх цивільних

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Начальник Обʼєднаного центру Сил оборони Таврійського напрямку Сергій Телятицький заявив, що найближчим часом Україна евакуює всіх цивільних з Авдіївки Донецької області.

Про це він сказав в ефірі телемарафону. За його словами, у місті все ще залишається мирне населення, хоча його дуже мало.

«Там його залишилось дуже мало, і, швидше за все, в найближчі терміни буде евакуйоване все цивільне населення з Авдіївки», — зазначив Телятицький.

Він також зазначив, що з Марʼїнки всіх мирних мешканців евакуювали ще на початку року.

Тільки за минулу добу на Таврійському напрямку окупанти втратили вбитими і пораненими близько двох рот своїх армійців. За словами Телятицького, окупанти вдаються до так званих «мʼясних штурмів», відправляючись у бій без вогневої підтримки важкої техніки.