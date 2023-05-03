У Білорусі засудили колишнього головного редактора каналу Nexta Романа Протасевича до 8 років колонії

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У Білорусі Мінський обласний суд засудив до 8 років колонії колишнього редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича.

Про це повідомляє білоруська служба DW.

Його визнали винним в організації масових заворушень, розпалюванні ворожнечі, створенні екстремістського формування, змові з метою захоплення влади й публічній образі Олександра Лукашенка.

Прокуратура просила для Протасевича 10 років колонії. Його взяли під варту в залі суду.

Ще двох фігурантів справи Nexta — Яна Рудика і Степана Путила — заочно засудили до 19 і 20 років колонії відповідно.