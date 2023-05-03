Косово та Сербія не змогли домовитися про зниження напруженості після місцевих виборів

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Лідери Косова та Сербії не змогли домовитися про зниження напруженості після косовських місцевих виборів на півночі країни, де переважно проживає сербська меншина. Явка на тих виборах становила усього кілька відсотків.

Про це пише Reuters.

Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель на зустрічі лідерів висловив «серйозне занепокоєння ситуацією на півночі Косова» після виборів «з дуже низькою явкою». Він закликав сторони до компромісу і попередив, що будь-яка подальша ескалація може «підірвати» виконання угоди про нормалізацію відносин, яку підтримує ЄС.

Після того, як почалися сутички на півночі Косова, багато місцевих сербських депутатів, чиновників та поліцейських оголосили бойкот та подали у відставку. Влада Косова оголосила там дострокові місцеві вибори, на яких перемогли переважно косовари, а не серби. Але явка в цих регіонах, де переважно проживають серби, була всього кілька відсотків.

Президент Сербії Александар Вучич і премʼєр Косова Альбін Курті не змогли домовитися про рамки забезпечення більшої автономії для регіонів із сербською більшістю, що є умовою, яку серби поставили для участі в косовських інституціях.

Водночас обидві сторони пообіцяли працювати разом над пошуком місць поховань часів війни в Косові, щоб ідентифікувати останки тих, хто досі вважається зниклим безвісти під час конфлікту 1998—1999 років.