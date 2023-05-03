Yle: Російські кораблі щонайменше тричі наближалися до місць вибуху на «Північному потоці»

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Reuters

У червні російські кораблі щонайменше двічі заходили до району вибуху газопроводу «Північний потік», ще один візит до цього району був менш ніж за тиждень до вибухів.

Про це йдеться у розслідуванні чотирьох радіомовних компаній — данської DR, норвезької NRK, шведської SVT та фінської Yle. Вони змогли відстежувати рух кораблів за допомогою радіозвʼязку. Інформацію потім перевірили через супутникові зображення.

Російські кораблі рухалися в районі газопроводів з відключеними пристроями геолокації. З радіозвʼязку випливає, що 6 червня 2022 року корабель ВМФ росії відплив з Калінінградської військово-морської бази. Корабель провів кілька годин поблизу або навіть на місці проходження Nord Stream 1 і Nord Stream 2. Три з чотирьох витоків, які сталися в трубі через вибух, сталися в точках, де перебувало це судно.

Наступне спостереження корабля ВМФ росії відбулося за тиждень, 14 червня 2022 року. Корабель залишався в цьому районі до наступного дня. Ймовірно, що це було 86-метрове російське військово-морське науково-дослідне судно «Сибіряков». Судно призначене для картографування морського дна та підводної розвідки, також у нього є кран, який можна використовувати для опускання предметів у воду. Це спостереження могло бути попереднім картографуванням.

Третє судно — це СБ-123, воно належать Балтійському флоту росії. Корабель прибув до району місць вибухів 21 вересня 2022 року, тобто за пʼять днів до вибухів. Це корабель, який використовується як допоміжний і рятувальний корабель у підводних операціях. Він має кран зі значною вантажопідйомністю та здатний піднімати вантажі з морського дна. За даними радіоперемовин, буксир СБ-123 увечері 21 вересня прибув до району поблизу газопроводу «Північний потік». Він залишався у цьому районі до наступного дня. Радіосигнал з корабля також був уранці 22 вересня. Витік із газопроводу стався за чотири дні.