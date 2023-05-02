Євросоюз планує виробляти мільйон боєприпасів на рік. Це допоможе Україні та поповнить європейські запаси

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Flickr / EU-Ukraine Cooperation

Європейський Союз 3 травня оприлюднить план зі збільшення виробництва боєприпасів до мільйона на рік. На це виділять €500 мільйонів з бюджету ЄС, аналогічну суму нададуть країни-члени блоку, пише AFP.

Єврокомісар із внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що європейська оборонна промисловість має перейти до режиму воєнної економіки, бо зараз вона «не може задовольнити потреби безпеки України та країн ЄС».

Щодня Україна витрачає тисячі снарядів, обмежуючи їхнє використання через недостатню кількість.