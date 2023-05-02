Єврокомісія тимчасово заборонила імпорт окремих агротоварів з України. Чому так сталося

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Європейська комісія тимчасово заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України. Це сталося після тиску з боку 5 держав-членів ЄС, які звинувачували український імпорт в обвалі місцевих цін.

Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Заборона набуде чинності 2 травня й триватиме до 5 червня 2023 року. У цей період згадані товари можуть імпортуватись у всі держави ЄС, окрім Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Водночас через їхню територію може здійснюватись транзит української продукції.

Паралельно Болгарія, Угорщина, Польща та Словаччина зобовʼязалися скасувати свої односторонні заходи щодо пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику, а також будь-якої іншої продукції, що походить з України.

Окрім того, виконавчий орган ЄС підтвердив надання фінансової підтримки фермерам у пʼяти країнах-членах ЄС, рішення щодо якої ухвалять пізніше.