Єврокомісія тимчасово заборонила імпорт окремих агротоварів з України. Чому так сталося
- Автор:
- Софія Телішевська
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Європейська комісія тимчасово заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України. Це сталося після тиску з боку 5 держав-членів ЄС, які звинувачували український імпорт в обвалі місцевих цін.
Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії.
Заборона набуде чинності 2 травня й триватиме до 5 червня 2023 року. У цей період згадані товари можуть імпортуватись у всі держави ЄС, окрім Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Водночас через їхню територію може здійснюватись транзит української продукції.
Паралельно Болгарія, Угорщина, Польща та Словаччина зобовʼязалися скасувати свої односторонні заходи щодо пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику, а також будь-якої іншої продукції, що походить з України.
Окрім того, виконавчий орган ЄС підтвердив надання фінансової підтримки фермерам у пʼяти країнах-членах ЄС, рішення щодо якої ухвалять пізніше.
- Після початку повномасштабної війни Євросоюз скасував всі тарифи та квоти на транзит українського зерна. Повідомлялося, що фермери з Польщі, Румунії, Угорщини, Болгарії та Словаччини втратили €417 мільйонів через наплив українського зерна на їхні ринки.
- Уже 15 квітня Польща заборонила ввозити зерно та інше продовольство з України, також там вирішили ввести заборону на їх транзит.
- Згодом про заборону імпорту заявили в Угорщині та Словаччині, однак пообіцяли зберегти транзит. Єврокомісія назвала рішення трьох країн неприйнятними. Після переговорів Польща пообіцяла відновити транзит зерна. Однак Єврокомісія погодила заборону імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику. Також Єврокомісія вирішила виділити додаткові €100 мільйонів для допомоги фермерам, які зазнали збитків.