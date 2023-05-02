Іран стратив колишнього високопосадовця, який 10 років був британським шпигуном

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Khabar Online News Agency

У січні Іран стратив колишнього заступника міністра оборони Аліреза Акбарі, який протягом десяти років шпигував на Велику Британію. Він мав доступ високого рівня до ядерної та оборонної таємниць країни.

Про це пише The New York Times.

Акбарі довгий час жив подвійним життям. Для громадськості він був релігійним фанатиком і політичним «яструбом», старшим військовим командиром Корпусу вартових ісламської революції та заступником міністра оборони, який пізніше переїхав до Лондону, пішов у приватний бізнес, але ніколи не втрачав довіри лідерів Ірану. Але в 2004 році він почав ділитися ядерними секретами Ірану з британською розвідкою.

У 2012 році Акбарі отримав британське громадянство, але Сполучене Королівство ніколи публічно не визнавало, що іранський чиновник шпигував для британців.

У квітні 2008 року Велика Британія отримала і передала Ізраїлю та західним країнам розвідувальні дані про обʼєкт «Фордо» — завод зі збагачення урану у підземному військовому комплексі поблизу Тегерану.

Завдяки супутниковим знімкам, західні спецслужби давно знали, що Іран будує певний обʼєкт у горах. Але вони вважали, що це військове сховище.

У вересні 2009 року на саміті «Великої сімки» у Піттсбурзі президент США Барак Обама разом із лідерами Великої Британії та Франції оголосили, що «Фордо» — завод зі збагачення ядерної зброї.

У 2019 влада Ірану дізналася від російської розвідки, що саме Акбарі розкрив існування таємної іранської програми під назвою «Фордо». Як росії стала відома ця інформація, наразі невідомо.

Розвідка Ірану затримала Акбарі та помістила в одиночну камеру у підземному ізоляторі, а потім відправила до в’язниці Евін у Тегерані. У січні, трохи більше ніж через три роки після арешту, Акбарі повісили.

Велика Британія засудила страту Акбарі, ненадовго відкликала свого посла та запровадила нові санкції проти Ірану.